Горбачев рассказал о способе сохранить СССР после августовского путча

Первый президент СССР Михаил Горбачев заявил, что страну можно было сохранить даже после августовского путча 1991 года с помощью образования Союза Суверенных Государств. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, советские власти изначально недооценили масштаб проблем межнациональных отношений в Советском Союзе, отношений центра и республик. Также не сразу правительство пришло к выводу, что Союз нуждается в обновлении.

«Безопасность, оборона, транспортная сеть, единая валюта, обеспечение прав человека по проекту союзного договора были в сфере ведения союзных структур. Я уверен, что это был жизнеспособный вариант, большинство республик поддержали бы его, но путч ГКЧП сорвал эту возможность», — сказал Горбачев.

Политик отметил, что даже после путча считал, что Союз можно сохранить и предложил договориться о Союзе Суверенных Государств.

Горбачев уточнил, что Союз Суверенных Государств стал бы конфедеративным государством с еще более широкими полномочиями республик. Например, республики могли бы войти в ООН, а Союз сохранил бы место в Совете Безопасности. Кроме того, сохранилось бы единство вооруженных сил, контроль над ядерным оружием.

Ранее Горбачев ответил на вопрос о причастности Запада к развалу СССР.