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Соратник Ельцина назвал истинную дату распада СССР

Соратник Ельцина Бурбулис заявил, что истинной датой распада СССР является 24 августа

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Александр Вильф/РИА «Новости»

СССР перестал существовать 24 августа 1991 года, заявил бывший госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис, соратник Бориса Ельцина. Об этом сообщает URA.RU.

По словам Бурбулиса, 24 августа 1991 года, сразу после проведения Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП), стало отправной точкой распада.

«Когда нам после ГКЧП удалось арестовать путчистов, народ вышел защищать Белый дом и российское руководство. 24 августа мы вернули из Фороса президента СССР Михаила Горбачева, который публично на весь мир отрекся от КПСС и согласился, что ему не нужны эти организации в новых условиях. И именно в этот день Советский Союз фактически перестал уже существовать», — подчеркнул политик.

Также Бурбулис заметил, что сразу после ГКЧП бывшие советские республики стали объявлять о своем суверенитете. Затем в Советском Союзе начались, по его словам, экономические реформы и изменения в структуре власти.

При этом экс-государственный секретарь обратил внимание, что Запад не был причастен к распаду СССР. В период с 1991 по 1992 год Бурбулис находился на посту госсекретаря и первого заместителя председателя правительства.

30 лет назад, 25 декабря 1991 года, первый президент Советского Союза Михаил Горбачев официально объявил о своей отставке.

Ранее бывший сотрудник КГБ рассказал об утечках секретных сводок для Горбачева.

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