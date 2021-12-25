Депутат Милонов назвал маразмом дело против главы Минтранса Савельева на Украине

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал обвинения Украины в адрес главы Минтранса России Виталия Савельева, сообщает радио «Спутник в Крыму».

По его словам, российской власти не стоит обращать внимание на заявления украинских официальных лиц, так как все, что там говорится, не является юридически обоснованным и не имеет реальных возможностей для реализации.

«Даже некорректно говорить, что конкретно эта ситуация — маразм, там сейчас практически все маразм. Если выделишь одного маразматика из общей толпы, то остальные обидятся… Берите пример с Владимира Путина: он на подобные высказывания всегда реагирует с улыбкой», — отметил Милонов.

На Украине предъявили обвинение главе Минтранса РФ и его заместителю из-за рейсов в Крым. По версии следствия, Виталий Савельев, занимая также руководящую должность в российской авиакомпании, способствовал перевозке пассажиров в республику.

Уточняется, что претензии Киева связаны с авиаперелетами в Крым: c апреля 2014 года по ноябрь 2020 года на полуостров и с него осуществлено более 34 тыс. рейсов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».