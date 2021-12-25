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Власти Афганистана оценили слова Путина о недопустимости оскорбления пророка Мухаммеда

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Представитель МИД Афганистана Абдул Кахар Балх на своей странице в Twitter оценил слова Путина о недопустимости оскорблений в адрес пророка Мухаммеда.

«Афганистан приветствует заявление российского президента Владимира Путина, что богохульство в отношении пророка Мухаммеда это не выражение свободы творчества, а нарушение свободы религии и священных чувств мусульман», - написал Балхи.

Он добавил, что талибы (организация запрещена в России) приветствуют заявление Путина о том, что Афганистану необходимо разморозить свои авуары в иностранных банках, чтобы не допустить голода и других неблагоприятных последствий.

Ранее Премьер-министр Пакистана Имран Хан поддержал слова Путина о недопустимости оскорбления пророка Мухаммеда. Он отметил, что мусульмане, особенно мусульманские лидеры, должны распространять это послание среди лидеров немусульманского мира, чтобы бороться с исламофобией.

Путин на ежегодной Большой пресс-конференции ответил на вопрос о свободе самовыражения художников.

Он отметил, что без свободы нет движения вперед. «Но нужно понимать, что эта свобода вступает в противоречие с целями, которые мы развиваем, когда сталкивается со свободой другого человека», — сказал президент.

По мнению президента, оскорбления в адрес пророка Мухаммеда не являются свободой творчества. «И это вызывает к жизни другие, более острые, экстремистские проявления. Вот взяли, зашли в Париже и расстреляли всю редакцию. Зачем же это допускать?» — размышляет Путин.

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