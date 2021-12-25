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Зеленский и 20 американских сенаторов обсудили планы по Донбассу

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и более 20 американских сенаторов обсудили важность привлечения США к процессу мирного урегулирования ситуации в Донбассе, санкции против России и членство Украины в НАТО. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Зеленского.

Стороны отметили, что отношения между Киевом и Москвой остаются напряженными, а отвод российских сил не наблюдается. Зеленский сообщил американским законодателям о шагах, предпринимаемых для достижения мира в рамках существующих переговорных форматов – «нормандского», Трехсторонней контактной группы и минского процесса.

«Невозможно представить безопасность в Европе без завершения войны на Донбассе… Никаких договоренностей по Украине без Украины. Ни одна третья страна не может иметь права голоса по вопросу интеграции Украины в НАТО», – приводит пресс-служба слова Зеленского.

Участники встречи также обсудили тему усиления санкционного давления на Россию и украинско-американского взаимодействия в сфере безопасности. Зеленский пригласил американских сенаторов посетить Украину в следующем году.

Ранее американские сенаторы Джин Шахин (демократ от штата Нью-Гэмпшир) и Роб Портман (республиканец от штата Огайо) заявили, что администрации президента США Джо Байдена необходимо передать Украине зенитные и противокорабельные комплексы.

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