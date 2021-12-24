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Украинский суд разрешил задержать Порошенко

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Печерский районный суд Киева разрешил задержать экс-президента Украины Петра Порошенко, сообщает агентство «Украинские новости» со ссылкой на источники.

Уточняется, что суд разрешил задержать экс-президента с целью его привода для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Прокуратура Украины в свою очередь подтвердила, что намерена просить ареста для Порошенко с возможностью освобождения под залог в $37 млн, сообщает агентство Укринформ.

Сам политик ранее выразил уверенность, что в открытом против него уголовном деле о государственной измене нет достаточных доказательств, назвав его «сумасшествием».

Об обвинениях в отношении Порошенко стало известно в конце декабря. Правоохранители подозревают экс-президента в госизмене из-за так называемого «угольного дела», а именно покупки угля у самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР в 2014-2015 годах. По украинскому законодательству, данные формирования признаны террористическими организациями, поэтому взаимодействие Порошенко с республиками расценивается как финансирование терроризма.

Адвокат политика Илья Новиков сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в ближайшее время может ввести санкции против бывшего президента страны.

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