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В Киеве объявили об участии в переговорах России и США

На Украине заявили, что переговоры России и США будут трехсторонними

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Переговоры России и США по гарантиям безопасности будут трехсторонними, заявил глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики Александр Мережко. Его слова передает РБК-Украина.

Мережко утверждает, что во время переговоров с Москвой Вашингтон выступит в качестве адвоката Киева.

«По сути, эти переговоры США — Россия будут трехсторонними. Украина будет там представлена Соединенными Штатами, которые будут защищать наши интересы и нашу позицию», — уверен Мережко.

С точки зрения парламентария, Москва якобы пытается интерпретировать будущий диалог с Вашингтоном как двусторонний, но это лишь элемент челночной дипломатии, поскольку США не станут принимать какие-либо решения в обход Украины.

Ранее сообщалось, что в Киеве объявили украинцев создателями России и СССР.

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