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Во Франции назвали главную цель Путина в многополярном мире

Экс-посол Франции де Глиниасти назвал целью Путина в многополярном мире нейтрализацию НАТО

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Первостепенная цель российского президента Владимира Путина в многополярном мире — восстановление могущества СССР и нейтрализация НАТО. Такое мнение выразил бывший посол Франции в Москве Жан де Глиниасти в интервью TV5 Monde.

По его мнению, российская политика в отношении Украины была определена сразу после распада Советского Союза. Де Глиниасти заявил, что Россия якобы требовала от бывших стран СССР, чтобы они не присоединялись к Североатлантическому альянсу.

«Причина, по которой Путин решил поднять ставки именно сейчас, когда о вступлении Украины в НАТО не идет речь, заключается в том, что НАТО уже там», — сказал дипломат.

Он также добавил, что с неудачи с Украиной Россия не будет «бросаться в объятия Китая», поскольку между двумя этими странами нет союза, а только сотрудничество, которое становится теснее из-за изоляции Запада.

По мнению де Глиниасти, после нейтрализации НАТО Путин сможет заняться экономическим развитием Российской Федерации.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе Большой пресс-конференции потребовал от Вашингтона незамедлительно дать ответ по гарантиям безопасности.

В ответ на это в Белом доме заявили, что США не станут публично отвечать на предложения РФ по безопасности.

17 декабря российский МИД опубликовал проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности. В документе, в частности говорится, что Соединенные Штаты не должны создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО.

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