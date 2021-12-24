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Кремль оценил заявление МИД Турции о невозможности остаться в стороне в вопросах Украины

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление МИД Турции о невозможности Анкары оставаться в стороне в вопросах Украины.

«Сложности есть не между Москвой и Киевом. Сложности есть между Америкой и Россией. Россией и НАТО. Турция - союзник НАТО», — сказал представитель Кремля.

Журналисты спросили Пескова, возможна ли позитивная роль Турции в альянсе для РФ.

«Страны НАТО занимают разную позицию. Есть страны, которые занимают крайние позиции, недружественные нам. Есть склонные к тому, чтобы учитывать реальную озабоченность РФ. Такие страны могут внести позитив», — подытожил Песков.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не будет игнорировать свои принципы и тесные отношения с Украиной из-за обширных отношений с Россией.

По его словам, во многих сложных ситуациях, подобных этой, Турция делает то, чего требуют дух времени и национальная безопасность страны.

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Россия — Турция
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