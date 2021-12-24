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Порошенко сравнил Путина с Гитлером

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Reuters

Бывший украинский лидер Петр Порошенко заявил, что президент России Владимир Путин говорит об Украине как «Гитлер о Судетах». Так, политик прокомментировал большую пресс-конференцию российского лидера, на которых поднимались и вопросы связанные с Киевом.

«Путин в очередной раз продемонстрировал, что не может смириться с существованием независимого украинского государства и продолжает говорить об Украине как Гитлер о Судетах. Вновь об «исконно русских территориях», теперь уже и в Донбассе», — написал Порошенко в Facebook.

С точки зрения политика, у президента России якобы присутствует паранойя в отношении расширения НАТО, а также постоянное отрицание права Украины на вступление в альянс.

«Границы современных государств и наций определяются не историей, археологией и психиатрией, а международным правом и целостностью границ. А участие в военно-политических союзах определяется суверенными государствами и этими союзами, точно без «параноидальных страхов» соседних государств», — подчеркнул Порошенко.

Ранее Путин рассказал о том, как лично просил Порошенко не начинать военную операцию в Донбассе.

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