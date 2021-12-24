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Лавров призвал США не превращать Балканы в зону противостояния с РФ

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Russian Foreign Ministry/Reuters

В интервью боснийско-герцеговинской газете «Ослободженье» глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду на то, что Вашингтон в рамках своей внешней политики не сделает балканский регион очередной зоной противостояния с РФ.

Он отметил, что позиция России по региональной проблематике в целом не меняется, заключаясь в поиске решений на основе «учета позиций» всех заинтересованных стран. Министр рассказал о нежелании США обсуждать Балканы и ситуацию вокруг Боснии и Герцеговины.

«Надеемся, что у администрации Байдена хватит политической воли и разума, чтобы не превращать Балканы в еще один фронт антироссийского противостояния, иначе это обернется пагубными последствиями для Европы в целом» — подчеркнул Лавров.

Ранее в NYT опубликовали статью, в которой развили мысль о том, что хрупкий мир в Боснии и Герцеговине сейчас под угрозой, а страна находится на грани развала.

До этого стало известно, что президент Республики Сербской Милорад Додик предложил законопроект об отзыве боснийских сербов из федеральной армии Боснии и Герцеговины.

Современный конституционный режим определен в Боснии и Герцеговине в 1995 году в рамках Дейтонских соглашений. Босния и Герцеговина разделена на энтитеты — населенную преимущественно боснийскими мусульманами и хорватами Федерацию Боснии и Герцеговины и населенную преимущественно сербами Республику Сербскую, а также на находящийся под де-факто международным контролем Округ Брчко. Политические решения в стране могут быть приняты только с учетом мнений всех трех крупнейших национальностей.

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