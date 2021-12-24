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Афганские беженцы массово перебираются в Иран

В Иране хотят создать управление по делам беженцев из-за ситуации в Афганистане

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Andrew Harnik/Reuters

В Иране хотят создать управление по делам беженцев из-за ситуации в Афганистане из-за массового наплыва мигрантов после захвата власти талибами (организация запрещена в России), сообщает агентство IRNA.

«Создание организации, которая будет решать проблемы миллионов мигрантов, стоит на повестке дня правительства», — заявил президент Ирана Ибрахим Раиси.

По данный управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в Иран с начала 2021 года прибыло более 500 тыс. беженцев.

При этом, общее число беженцев из Афганистана в Иране оценивается в 2,2 млн нелегалов и около 780 тыс. человек, которые проживают в стране на постоянной основе.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди призвал помочь Ирану справиться с наплывом беженцев.

Ранее президент Польши предупредил о появлении сухопутного пути миграции через Россию.

При этом он отметил, что риск такого развития событий «абсолютно реален», но выразил надежду, что российские власти «не допустят возникновения такой кризисной ситуации».

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