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Горбачев заявил, что поддерживает переговоры по гарантиям безопасности между Россией и США

Горбачев: США «ударило в голову высокомерие» после распада СССР

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Последний президент СССР Михаил Горбачев заявил, что поддерживает переговоры по гарантиям безопасности между Россией и Соединенными Штатами, сообщает РИА «Новости».

Он заявил, что после распада Советского Союза истеблишменту Соединенных Штатов «ударило в голову высокомерие» и идея о коллективной безопасности была предана забвению. Он напомнил, что распад СССР очень ослабил Россию, в первую очередь — экономически.

«Как в таком положении рассчитывать на равноправные отношения с США, с Западом? Это первое. Второе, и не менее важное, это триумфаторские настроения на Западе, особенно в США. Им ударило в голову высокомерие, самоуверенность. Объявили победу в холодной войне. А ведь мы вместе вытаскивали мир из конфронтации, из ядерной гонки. Нет, «победители» решили строить новую империю. Отсюда пошла идея расширения НАТО», — рассказал Горбачев.

Горбачев заявил, что еще не поздно вспомнить Парижскую хартию и идеи коллективной безопасности в Европе.

Ранее президент Эстонии отказался обсуждать гарантии безопасности с Россией.

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