Песков назвал условие новой встречи Путина и Байдена

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новая встреча Владимира Путина и Джо Байдена может произойти в зависимости от того, что Москва услышит от американских партнеров в ответ на гарантии безопасности.

«Это будет зависеть от того, что они (российские переговорщики) услышат от наших американских партнеров», — пояснил Песков.

15 декабря российский МИД передал американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО.

В документе, в частности говорится, что Соединенные Штаты не должны создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО. США также не должны использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество. Страны НАТО, согласно документу, должны отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

Более того, российская сторона предложила, чтобы США обязались не принимать в Североатлантический альянс страны, ранее входившие в СССР. В частности, это требование касается Украины, чьи власти настойчиво говорят о желании стать частью альянса.

Документ также исключает развертывание дополнительных войск и вооружений за пределами стран, в которых они были по состоянию на май 1997 года.

Ранее в США заявили о неготовности соглашаться с предложениями России по НАТО.