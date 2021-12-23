Псаки прокомментировала возможность переговоров России и США в Женеве

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Белый дом пока не подтверждает, что переговоры с Россией по безопасности пройдут в январе в Женеве. Об этом она сообщила журналистам, передает РИА «Новости».

«Мы говорили, что рассчитываем на переговоры в начале января, но мы не определили окончательно их детали», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее сообщалось, что США и Россия пока не определили дату и место проведения переговоров по безопасности, однако обе стороны выразили готовность вступить в диалог уже в начале января. Об этом заявил высокопоставленный представитель американской администрации.

Представитель Белого дома добавил, что достигнуть прогресса удастся только в атмосфере деэскалации. Комментируя предложения России о гарантиях безопасности, он заявил, что США не будут публично отвечать на предложения РФ. При этом он подчеркнул, что речь пойдет и об обеспокоенностях США в данном вопросе.

17 декабря министерство иностранных дел России сообщило, что передало 15 декабря американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО.