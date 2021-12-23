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США подтвердили готовность к переговорам по безопасности с Россией

Белый дом подтвердил готовность к переговорам по безопасности с Россией в январе 2022 года

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Shen Ting/Xinhua/Global Look Press

США и Россия пока не определили дату и место проведения переговоров по безопасности, однако обе стороны выразили готовность вступить в диалог уже в начале января. Об этом заявил высокопоставленный представитель американской администрации, сообщает РИА «Новости».

«Мы еще не назначили дату и места этих переговоров», — сообщил он.

Представитель Белого дома добавил, что достигнуть прогресса удастся только в атмосфере деэскалации. Комментируя предложения России о гарантиях безопасности, он заявил, что США не будут публично отвечать на предложения РФ. При этом он подчеркнул, что речь пойдет и об обеспокоенностях США в данном вопросе.

17 декабря министерство иностранных дел России сообщило, что передало 15 декабря американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО.

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