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Япония и США придумали план против Китая на Тайване

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US Army/Global Look Press

Силы самообороны Японии и Вооруженные силы США разработали проект плана совместной операции на случай возникновения связанной с Тайванем чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в правительстве первой страны.

Отмечается, что проект действий предполагает экстренную переброску американских морских пехотинцев на группу южнояпонских островов Нансэй и создание там временных военных баз. Кроме того, японские вооруженные силы будут оказывать материально-техническую поддержку американским коллегам в таких областях, как поставки боеприпасов и топлива.

При этом отдельно отмечаются риски для жителей упомянутых островов из-за возможных атак со стороны Китая.

Утверждается, что главы МИД и Минобороны Японии и США могут начать официальную проработку этого плана уже в начале 2022 года.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что Минобороны Тайваня опасается, что Пекин может организовать внезапное нападение на остров, использовав учения в качестве плацдарма для полномасштабных боевых операций. По словам представителей министерства, такой вариант развития событий будет соответствовать цели Пекина вторгнуться на Тайвань к 2025 году.

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