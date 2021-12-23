Путин рассказал, от чего зависит будущее Донбасса

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной Большой пресс-конференции прокомментировал ситуацию в Донбассе.

Главе государства задали вопрос, от чего зависит будущее региона.

«Будущее Донбасса должны определить люди, которые там живут», — подчеркнул российский лидер.

При этом он заметил, что Россия в этом вопросе является исключительно посредником, а ее пытаются сделать сторонником конфликта. Путин подчеркнул, что об этом прописано в Минских соглашениях.

«Мы свою роль видим в том, чтобы быть посредниками для обеспечения будущего проживающих там людей», — сказал президент.

На вопрос о том, как можно стрелять в мирных жителей Донбасса, Путин призвал спросить об этом у Киева.

Ранее Путин возмутился «выдавливанием» русских с их исторических территорий.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции.