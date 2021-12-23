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Верховный суд Украины вызвал Зеленского по иску Порошенко о госизмене

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Global Look Press

Верховный суд Украины вызвал президента страны Владимира Зеленского в суд по иску в отношении него со стороны бывшего главы государства Петра Порошенко. Об этом сообщается в заявлении адвоката экс-президента Игоря Голованя в Twitter партии «Европейская солидарность».

В иске выдвинуто требование к власти полностью обнародовать записи «прослушки» телефонных разговоров, которые якобы вел глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» с чиновниками из России и представителями неподконтрольных самопровозглашенных республик Донбасса.

«Верховный суд вызывает вас для участия в судебном заседании по рассмотрению административного дела Порошенко Петра Алексеевича к Зеленскому Владимиру Александровичу», — указано в повестке суда.

Правоохранительные органы Украины подозревают Порошенко в госизмене по делу о поставках угля из Донбасса. По словам начальника управления главного следственного управления Службы безопасности Украины Анатолия Бунича, Порошенко использовал свои полномочия на посту президента для разрыва контактов на поставку угля из ЮАР и по требованию России способствовал подписанию контрактов на поставку угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

Ранее лидер партии «Батькивщина» и бывший премьер Украины Юлия Тимошенко дала несколько советов подозреваемому в госизмене экс-президенту страны Петру Порошенко.

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