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Зеленского назвали «комиком-уклонистом» за желание поставить женщин на воинский учет

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в своем Telegram-канале назвала президента страны Владимира Зеленского «комиком-уклонистом» после приказа Минобороны о воинском учете женщин страны.

«Какое-то особое чувство возникает от мысли, что на воинский учет меня и миллионы других женщин собирается поставить комик-уклонист», — прокомментировала Лукаш новые правила.

В 2019 году Минобороны Украины сообщало, что Зеленский проигнорировал четыре повестки для призыва по мобилизации.

Ранее «Газета.Ru» cообщала, что на Украине в результате вступившего в силу приказа Минобороны сотни тысяч женщин страны с рядом профессий поставят на воинский учет. В перечень профессиональных направлений входят специальности от общепита и юриспруденции до издательства и полиграфии. За уклонение от воинского учета предусмотрена административная ответственность.

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