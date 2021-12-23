Началась Большая пресс-конференция Путина

В московском Центральном выставочном зале «Манеж» началась семнадцатая по счету Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина.

Мероприятие проходит в очном формате, однако из-за ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, был введен лимит по числу представителей СМИ.

Всего на пресс-конференцию аккредитованы 507 представителей российских и зарубежных средств массовой информации, в том числе СМИ-иноагентов. У приглашенных на мероприятие журналистов проверили результаты ПЦР-тестов на коронавирус, представители СМИ также прошли обработку частицами серебра в самом «Манеже».

Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, российский лидер будет общаться с журналистами «до последнего».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции.

Президент России Владимир Путин беседует с журналистами в формате большой пресс-конференции с 2001 года. Первый такой брифинг был самым коротким — 1 час 35 минут. Самой продолжительной стала пресс-конференция 2008 года – она длилась 4 часа 40 минут.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса мероприятие проходило по видеосвязи. Тогда Путин назвал коронавирус самой главной мировой проблемой года.