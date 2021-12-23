Лукашенко анонсировал всенародное обсуждение новой Конституции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшие два дня проект новой Конституции вынесут на всенародное обсуждение, передает госагентство «БелТА».

«День-два исправляем ошибки, расставляем запятые, выносим на обсуждение нынешний проект Конституции», — сказал глава государства на итоговом совещании по изменению Конституции.

В случае изменения Основного закона Белоруссии система управления в государстве будет отстроена заново, отметил Лукашенко.

«Приняв Конституцию, если народ поддержит, нам, нынешним органам власти, в том числе и президенту, и парламенту, и так далее, придется отстроить систему в стране, согласно этой Конституции. Если кто-то думает, что мы это все с бухты-барахты примем и бросим, и начнется каша и хаос, - этого не будет», — подчеркнул президент.

Ранее стало известно, что референдум по новой конституции Белоруссии пройдет не позднее февраля 2022 года. По словам президента, новый документ будет демократичнее нынешней версии основного закона государства.