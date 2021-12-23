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Жириновский предупредил русских о квотах на дыхание

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский перечислил возможные последствия для России зеленого курса европейских стран в эфире радиостанции «Вести FM».

«Они все будут ограничивать. Они нам дышать запретят! (...), чтобы мы не дышали. (...) Нам норму введут: сколько русским можно дышать, ибо они выдыхают CO2. Мы до этого доиграемся», — сказал парламентарий. Он уверен, что при таком сценарии положение дел будет похожим на «зверинец».

По мнению Жириновского, зеленая революция в Европе в конечном счете будет направлена против России, однако она в ответ может устроить новую «русскую весну».

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что Жириновский на заседании Госдумы подарил книгу «Все о животных» фигуранту дела о незаконной охоте депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину. Лидер ЛДПР отметил, что инцидент, связанный с Рашкиным, омрачил конец года.

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