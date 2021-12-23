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На Украине выдвинули три требования в обмен на нейтралитет Киева

Экс-глава СБУ Смешко выдвинул три требования в обмен на нейтральный статус Украины

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Global Look Press

Генерал, экс-глава СБУ Игорь Смешко заявил, что условия Украины касательно возможных переговоров о ее нейтральном статусе нужно выдвигать только в пакете. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Украина 24».

«В этом пакете - теоретически обмен нашего нейтрального статуса, во-первых, на восстановление границ Украины 1991 года - Крым, Донбасс и вся государственная граница Украины должна быть передана в суверенную защиту Украины», — рассказал Смешко.

По его словам, вторым требованием является новое соглашение в дополнение к Будапештскому меморандуму.

В третьем Смешко предлагает Киеву выдвинуть условия о том, что Украина имеет суверенное право не в рамках НАТО иметь двусторонние военные соглашения с теми странами, которые готовы идти на сотрудничество с Украиной.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что существует два сценария развития событий в ситуации на границе с Россией — дипломатический и военный. По его мнению, один является «игрой на максимальное поднятие ставок» в дипломатическом плане, а второй – подготовка почвы для локальной вооруженной операции.

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