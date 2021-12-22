Вашингтон и Брюссель договорились, что в будущих переговорах с РФ будет участвовать ЕС

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен договорились о совместном ведении будущих переговоров с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, распространенное внешнеполитической службой ЕС.

«Госсекретарь Блинкен и верховный представитель Боррель приняли к сведению предложения, представленные Российской Федерацией на прошлой неделе относительно российских взглядов на новые договоренности по безопасности в Европе. Они договорились, что любые дискуссии о европейской безопасности будут проходить в координации и при участии ЕС», — говорится в заявлении.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США не планируют агрессивных действий в отношении России. Она добавила, что дипломатический контакт между Вашингтоном и Москвой является «хорошим признаком».

До этого глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн высказал мнение, что санкции, которые планируется наложить на Россию в случае нападения на Украину, будут обременительными и для Евросоюза.