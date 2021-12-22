Зеленский запретил давать комментарии по внешней политике всем, кроме себя, премьера и МИД

Президент Украины Владимир Зеленский издал указ, по которому официальные комментарии по внешней политике теперь могут давать только сам украинский президент, премьер-министр и глава МИД Украины, сообщается на сайте президента Украины.

В указе №671/2021 «Вопросы координации внешнеполитической деятельности государства» сообщается, что теперь только МИД Украины будет иметь право давать комментарии в отношении всех вопросов международного сотрудничества и переговоров, при этом все государственные органы обяжут консультироваться с МИД.

Кроме того, в указе сформулирован новый порядок ведения переговоров между органами государственной власти Украины и зарубежными контрагентами, а также вводится должность «дипломатического советника» в некоторых министерствах.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкции против участников выборов в Государственную думу в Крыму.

До этого СНБО Украины утвердил персональные санкции против 237 человек, которые принимали участие в организации выборов в Госдуму РФ в Крыму и Донбассе, и в связи с голосованием на них жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.