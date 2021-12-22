В Белоруссии задержаны семь человек за попытку совершить теракты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что правоохранительные органы страны задержали группу лиц, готовивших теракты в республике, сообщает агентство «БелТА».

«Министр внутренних дел мне доложил. Сегодня ночью — вчера днем задержали 6 или 7 человек, которые пытались совершить теракты. Некоторые — мы просто наблюдали и ждали, когда они под камеру это сделают. Все засняли. Против государственных служащих, особенно против работников прокуратуры, и даже на судей уже покатили. Семь человек задержали», — сказал белорусский лидер.

По словам Лукашенко, еще одному человеку удалось скрыться, предположительно в России, в настоящий момент ведутся его поиски.

17 апреля в ФСБ сообщили о задержании двух человек, готовивших переворот в Белоруссии. По заявлению спецслужб, переворот планировалось осуществить в Минске 9 мая во время парада Победы.

Перед этим Лукашенко рассказал о задержании группы, которая планировала покушение на него и его детей. По его мнению, к подготовке покушения и госпереворота причастны американские спецслужбы.

Задержанным по делу о подготовке покушения на Лукашенко предъявили обвинения, фигуранты признали свою вину.