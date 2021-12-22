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Омбудсмен МИД Лукьянцев назвал заразительной практику США по «отлову» россиян за рубежом

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РИА «Новости»

Уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев заявил, что практика Соединенных Штатов по «отлову» граждан РФ в других странах для экстрадиции становится заразительной. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Лукьянцева, аналогичные методы начинают использовать, в том числе, на Украине.

«В последние годы достаточно часто мы стали свидетелями ситуаций, когда россияне... задерживаются и подвергаются политически мотивированному преследованию, в том числе по запросам третьих стран... Наибольшую проблему в этом плане представляет ведущаяся американскими властями по всему миру охота на наших граждан... К сожалению, в последнее время данная практика оказалась заразительной», — рассказал омбудсмен Министерства иностранных дел.

Также он привел пример случая, когда задерживались россияне. К подобному прецеденту относится ситуация, когда на основании запроса Украины в Чехии задерживали россиянина Александра Франчетти.

Активиста Александра Франчетти задержали в аэропорту Праги 12 сентября текущего года. Мужчина поддержал присоединение Крыма к России в 2014 году. Пресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик заявлял, что тот был задержан на основании ордера на арест, выданного Украиной. РФ запрашивала у Чехии подробности задержания соотечественника.

Также в США предъявили обвинения в киберпреступлениях еще четверым россиянам.

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