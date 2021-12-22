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На Украине усмотрели «намеки» России на нанесение ядерного удара

Председатель Рады Стефанчук: Россия готовит для Украины «ядерный удар»

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РИА «Новости»

Председатель Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил о «намеках» со стороны России на возможное нанесение ядерного удара по Украине, передает ТАСС.

Он отметил, что в 1991 году Украина «имела третий по размеру ядерный потенциал» среди стран мира, но «добровольно отказалась» от него, став «безъядерным государством».

«Сегодня Российская Федерация, которая, напомню, стала гарантом такого разоружения, намекает, что если мы продолжим свое демократическое развитие, то она может нанести по нам даже ядерный удар», — указал председатель Рады.

В последнее время со стороны западных СМИ и украинских деятелей звучат сообщения о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. Так, агентство Associated Press со ссылкой на источник в администрации президента США Джо Байдена написало, что, по данным американских разведслужб, Россия планирует вторжение на территорию Украины в январе 2022 года, а немецкая газета Bild опубликовала схему предполагаемого «вторжения». 19 декабря президент США Джо Байден дал своей администрации «окно в четыре недели» для предотвращения «вторжения» России на Украину.

В Кремле эти подозрения назвали «пустым безосновательным нагнетанием напряженности».

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