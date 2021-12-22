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В госсовете Татарстана отказались комментировать задержание ректора Казанского университета

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Сайт ректора КФУ Ильшата Гафурова

В пресс-службе Государственного совета Республики Татарстан не стали комментировать информацию о задержании депутата от «Единой России» Ильшата Гафурова. В беседе с «Газетой.Ru» представитель госсовета посоветовала обратиться за информацией в правоохранительные органы.

«Мы это не комментируем. Пожалуйста, за всеми комментариями к источнику информации. Вы откуда ее получили? Скорее всего силовые структуры. Госсовет пока не комментирует», — сказали в пресс-службе.

Ранее СМИ сообщили, что в Татарстане был задержан ректора Казанского федерального университета (КФУ), депутат Госсовета республики Ильшат Гафуров. По данным источников местных изданий, политик мог быть задержан в рамках дела о заказном убийстве в 1990-х или по делу о коррупции.

В пресс-службе вуза изданию «Подъем» сообщили, что не знают о задержании ректора, который сегодня не вышел на работу. КФУ продолжает функционировать в прежнем режиме.

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