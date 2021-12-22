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На Украине заявили, что курс Украины в НАТО может привести к катастрофе

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Martin Bertrand/Hans Lucas via Reuters

Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявила, что курс Украины в НАТО является политической ошибкой и может привести к катастрофе, следует из сообщения на сайте партии.

«Кроме того, курс в НАТО является ошибочным еще и потому, что это никоим образом не способствует установлению мира и возвращению Донбасса в Украину, а Украины на Донбасс», — указано в сообщении.

В заявлении также подчеркивается, что диалог о гарантиях безопасности между Россией и США в условиях сложившейся политической ситуации действительно необходим. Залогом стабильности для Украины при этом мог бы стать курс на сохранение статуса нейтрального государства и на международный диалог.

Партия считает, что президент Украины Владимир Зеленский своими действиями обостряет ситуацию, «усугубляя внутренний раскол в украинском обществе».

НАТО на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что «Украина и Грузия со временем станут членами НАТО», однако отказался предоставлять обеим странам План действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Рада одобрила поправки в украинскую конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО. Киев получил статус партнера альянса с расширенными возможностями.

Ранее Зеленский потребовал от НАТО конкретно ответить на вопрос, когда его страна станет частью альянса.

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