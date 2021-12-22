Оппозиция Абхазии потребовала отставки президента и упразднения должности премьера

В Абхазии завершилась акция протеста, по итогам которой один из лидеров оппозиции, экс-кандидат в президенты Адгур Ардзинба огласил текст резолюции оппозиционных сил, сообщает «Апсныпресс».

Оппозиция требует: инициировать законную процедуру отстранения действующего президента Аслана Бжания и заморозить все инициативы главы государства на период процедуры отречения от власти, упразднить должность премьер-министра, перейти к смешанной системе выборов в парламент и продлить полномочия действующего созыва парламента на один год.

После оглашения резолюции, участники протестной акции разошлись.

Митинг оппозиции в столице Абхазии Сухуме продолжался более 9 часов. Участники акции протеста пытались штурмовать здание парламента, а также дважды отправляли делегации к президенту.

Во время съемок на митинге оппозиции пострадала съемочная группа Абхазского телевидения. Водителю и оператору нанесли телесные повреждения. У оператора вырвали из рук видеокамеру и повредили технику.

У здания парламента, по оценкам РИА «Новости», собрались около 500 человек.

Экс-советник президента Абхазии Ахра Авидзба заявил «Газете.Ru», что в акции принимали участие около 4 тысяч человек.

Участники акции недовольны работой органов исполнительной власти, обострившейся криминогенной ситуацией, состоянием дел в энергетике, экономике и других сферах.

В последние месяцы в Абхазии произошло несколько инцидентов со стрельбой, в том числе с участием депутатов местного парламента.

Из-за проблем с электричеством в Абхазии были введены веерные отключения, накануне митинга стало известно, что власти страны договорились с Россией организовать переток электроэнергии. Уже после начала акции оппозиции было объявлено, что с 21 по 31 декабря веерные отключения в республике отменяются.