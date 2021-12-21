Путин рассказал о способах России решать вопросы

Президент РФ Владимир Путин во время расширенного заседания коллегии Министерства обороны РФ заявил, что Россия выступает против кровопролития и хочет решать вопросы политико-дипломатическими средствами. Запись выступления опубликована на YouTube-канале ТАСС.

«Вооруженные конфликты, кровопролитие – это абсолютно не наш выбор, мы не хотим такого развития событий. Мы хотим решать вопросы политико-дипломатическими средствами. Но иметь хотя бы ясные, понятные и четко изложенные юридические гарантии, вот в чем смысл наших предложений, изложенных на бумаге и направленных в Брюссель и в Вашингтон. И мы надеемся на них получить ясный и исчерпывающий ответ», — рассказал Путин.

Ранее президент РФ заявил, что Россию не устроит, если западные партнеры захотят «заболтать» переговоры по гарантиям безопасности.

17 декабря Министерство иностранных дел России обнародовало проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов НАТО, которые 15 декабря были переданы США.