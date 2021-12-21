Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Шойгу сообщил о завершении испытаний российского БПЛА «Альтиус-РУ» 15:22
Федун рассказал, почему он не комментирует отставку Витории с поста тренера... 15:20
Испанские археологи нашли легендарный храм Геракла Гадитана 15:19
Названа страна — хозяйка «Детского Евровидения 2022» 15:18
Цена на газ впервые в истории взлетела выше $2000 за тысячу кубометров 15:18
Причиной пожара в томском ТЦ «Лента» назвали поджог 15:17
Пенелопа Крус запретила детям регистрироваться в соцсетях 15:17
МИД назвал дальнейшее продвижение НАТО к границам России красной линией 15:15
Путин рассказал о способах России решать вопросы 15:12
Шойгу заявил, что США в Европе сформировали «многосферную» бригаду 15:11

Журнал The Economist назвал «Страну года»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Pixabay

Журнал The Economist выбрал Италию в качестве «Страны года» за грамотно проводимую политику на фоне коронавирусной пандемии и сглаживание внутриполитических противоречий.

Награда вручается правительствам, которые показывают позитивную динамику в управлении или демонстрируют успешное решение проблем в течение одного года. В прошлом лауреатами премии становились такие страны как Узбекистан, Колумбия и Тунис.

«В лице Марио Драги Италия приобрела компетентного, уважаемого во всем мире премьер-министра. На этот раз подавляющее большинство политиков страны похоронили свои разногласия, чтобы поддержать программу радикальных реформ... Уровень вакцинации против COVID-19 в Италии один из самых высоких в Европе. А после тяжелого 2020 года итальянская экономика восстанавливается быстрее, чем во Франции или Германии», — отмечают авторы издания.

Премьер-министр Италии Марио Драги ранее заявил о том, что газопровод «Северный поток — 2» не попадет под санкции. По его словам, газовый проект способен стать одним из переговорных инструментов между Евросоюзом и Россией.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть