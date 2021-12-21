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Зеленский потребовал от НАТО четкого ответа по срокам вступления Украины в альянс

Зеленский: Украина в 2022 году хочет получить четкую по времени перспективу членства в НАТО

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РИА «Новости»

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от НАТО конкретно ответить на вопрос, когда его страна станет частью альянса. Об этом он сказал во время конференции «Дипломатия 30. Стратегия сильного государства», передает РИА «Новости».

«Мы стремимся как можно быстрее разблокировать процесс мирного урегулирования на Донбассе, вернуть Крым, достигнуть членства в Европейском Союзе в ближайшие годы и получить очень четкую временную перспективу от НАТО, очень конкретную. И хотим ее получить в 2022 году», — подчеркнул украинский лидер.

Ранее глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Россия ни за что не позволит разместить инфраструктуру НАТО на территории Украины и Грузии.

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что «Украина и Грузия со временем станут членами НАТО», однако отказался предоставлять обеим странам План действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Рада одобрила поправки в украинскую конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО. Киев получил статус партнера альянса с расширенными возможностями.

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