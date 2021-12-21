В Кремле прокомментировали высылку двух дипломатов ФРГ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высылку двух дипломатов ФРГ в ответ на объявление Берлином двух сотрудников российского посольства персонами нон грата.

В ходе брифинга журналисты спросили представителя Кремля, не повлияет ли данное дипломатическое решение на отношения Москвы и Берлина, и планируют ли главы двух стран провести переговоры.

«Мы надеемся, что эти контакты осуществятся. Второе, мы рассчитываем и надеемся на преемственность в курсе Германии по отношению к России и на преемственность двусторонних отношений, которыми мы дорожим и в которых заинтересованы», — сказал Песков.

Ранее Германия объявила персонами нон грата двух российских дипломатов посольства РФ в Берлине после приговора по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

В ответ на «недружественное решение правительства ФРГ» Россия приняла решение о высылке двух немецких дипломатов.

15 декабря высший суд Берлина приговорил к пожизненному заключению гражданина России, обвиняемого в убийстве Хангошвили в берлинском парке в 2019 году.

В обвинительном заключении говорилось, что Соколов, настоящее имя которого — Вадим Красиков, якобы получил заказ на убийство «от государственных ведомств правительства Российской Федерации», а сам Хангошвили возглавлял «чеченскую милицию в борьбе против России».

Россия неоднократно отвергала обвинения против российских госструктур по этому делу, называя их «голословными и беспочвенными». При этом президент России Владимир Путин отмечал, что российские спецслужбы обсуждали со своими немецкими коллегами вопрос выдачи Хангошвили.