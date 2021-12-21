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В Белоруссии рассказали о желании беженцев остаться жить в стране

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Виктор Толочко/Sputnik/РИА «Новости»

Инспектор по Гродненской области и помощник Александра Лукашенко Юрий Караев заявил, что некоторые из числа беженцев, «увидев, как в Беларуси спокойно», захотели осесть в стране и начать работать. Его слова приводит агентство «Белта».

«Здесь в основном остались те, кто не желает возвращения на родину, а хочет хоть какого-то решения вопроса. Несколько семей уже изъявили желание остаться в Беларуси. Они увидели, как здесь спокойно, как о них заботятся. При этом люди четко понимают, что здесь нужно работать, а не жить на пособие», — подчеркнул Караев.

По словам помощника президента, обстановка внутри транспортно-логистического центра находится под контролем, а работа по обеспечению беженцев горячим питанием и одеждой идет в штатном режиме.

Польская районная прокуратура в городе Белосток ранее выдала постановление о предъявлении обвинений сбежавшему в Белоруссию военнослужащему и планирует объявить его в розыск.

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