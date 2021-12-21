Экс-президента Молдавии подозревают в хищении госсредств на сумму $12 млн

Бывшего президента Молдавии Игоря Додона вызвали в генпрокуратуру республики для допроса по факту участия политика в схеме по хищению госссредств, сообщает РИА «Новости».

»Игорь Додон вызван в генеральную прокуратуру для допроса и признания подозреваемым по уголовному делу, которое касается предприятия Energocom. Додона ожидают в генпрокуратуре 27 декабря», — заявила пресс-секретарь ведомства Марианна Керпек.

Речь идет о якобы имевшем место хищении $12 млн из бюджета республики.

По информации следствия, в 2008 году руководство компании Energocom, которая обеспечивает Молдавию электроэнергией, вступило в сговор с сотрудникам Министерства экономики и другими лицами, в том числе и иностранными, чтобы реализовать схему завышения закупочных цен на электричество и присвоения себе разницы. Уточняется, что в 2008 году Додон возглавлял министерство экономики Молдавии и был первым вице-премьером страны.

Ранее Додон заявил, что в сложившемся в Молдавии кризисе виноваты нынешний президент страны Майя Санду, правящая Партия действия и солидарности (ПДС) и поддерживающие ее западные страны. По его словам, в стране назрела «необходимость в создании массового общенационального протестного движения», которые объединит всех несогласных с политикой нынешних властей.