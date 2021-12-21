Литва призвала НАТО стянуть войска к границе с Россией

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал Североатлантический альянс сконцентрировать войска на востоке Европы и усилить в регионе свой военный потенциал. Его слова приводит Deutsche Welle.

Предложение было озвучено во время совместной пресс-конференции с президентами Украины и Польши Владимиром Зеленским и Анджеем Дудой 20 декабря.

«НАТО должно отреагировать не только тем, что сконцентрирует свои войска на восточном фронте, но и усилит свой военный потенциал. Усиление военного потенциала — это хорошо, но у нас должен быть алгоритм, что делать, если будет сценарий А, сценарий В, сценарий С», — приводит слова Науседы издание.

Политик также подчеркнул, что безопасность Украины и стран Балтии взаимосвязана, поэтому странам необходимо обсуждать региональную безопасность.

Глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас ранее заявил, что его страна готова поддержать Украину всеми средствами, включая летальное оружие.