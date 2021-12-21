Китай поддержал предложенные Россией гарантии безопасности в Европе

В китайском МИД выразили поддержку России, предложившей США и НАТО подписать документы, в которых прописаны гарантии безопасности в Европе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства.

«Китай считает, что в нынешней обстановке российские предложения соответствуют основным нормам международных отношений, способствуют повышению взаимного доверия между странами, снижают риск конфликтов, отстаивают глобальную и региональную стратегическую стабильность», — заявили в министерстве.

Пекин всегда выступал за взаимоуважительный диалог между странами, в ходе которого стороны решают разногласия с помощью консультаций, отметили в ведомстве.

МИД России 15 декабря передал американской стороне проекты договора между Москвой и Вашингтоном о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО.

Предлагается ликвидировать расположенную вне своей территории инфраструктуру, связанную с ядерным оружием, проявлять сдержанность при военном планировании и во время учений, а также не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.