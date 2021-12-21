Кризису в отношениях Москвы и Вашингтона предрекли весеннее обострение

Ведущий научный сотрудник Венского центра по разоружению и нераспространению Николай Соков в разговоре с изданием «Лента.ру» предположил, что весной может обостриться кризис в отношениях США и России, связанный с ситуацией вокруг Украины.

Эксперт допустил, что напряженность на фоне гипотетического нападения России на Украину и требования Москвы гарантий нерасширения НАТО на Восток может снизиться.

«Но, если ничего радикального не произойдет, то весной будет новый, еще более острый кризис», — предупредил Соков.

Специалист отметил, что обстановка в Европе стремительно ухудшается. По его словам, Кремль и Белый дом пока не начали взаимодействовать по украинской проблеме. Настоящего диалога стоит ждать, когда кризис «подойдет к последней черте», подчеркнул он.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что предложения Москвы по гарантиям безопасности вызваны тем, что некоторые ее соседи, в том числе Украина, довели ситуацию до точки кипения.

Российское внешнеполитическое ведомство 15 декабря передало американской стороне проекты договора между Москвой и Вашингтоном о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО.