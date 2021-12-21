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Тимошенко дала советы подозреваемому в госизмене Порошенко

Тимошенко призвала Порошенко не сдаваться и не бежать из страны

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Reuters

Лидер партии «Батькивщина», бывший премьер Украины Юлия Тимошенко дала несколько советов экс-президенту страны Петру Порошенко, подозреваемому в госизмене. Об этом сообщает телеканал «Украина 24».

«Первый совет. Если он верит в свою правоту и если в душе, сердце у него все спокойно по поводу всех этих событий, категорически ему нельзя выезжать из страны. Никуда не нужно бежать, не нужно никуда уезжать. Если внутри чувствуешь, что ты прав, нужно оставаться на своей родной земле, у себя дома, проходить все правосудные, неправосудные суды и доказывать, что ты не нарушал закон и что твоя позиция честная», — сказала политик.

Также она заявила, что Порошенко не следует сдаваться. По словам Тимошенко, если за бывшим лидером Украины правда, то необходимо обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), во все инстанции судов, чтобы процесс проходил публично.

Кроме того, она порекомендовала Порошенко набраться уверенности, мужества и смелости.

«Если он считает, что он прав, пусть идет вперед и доказывает», — заключила лидер «Батькивщины».

Правоохранительные органы Украины подозревают Порошенко в госизмене по делу о поставках угля из Донбасса. По словам начальника управления главного следственного управления Службы безопасности Украины Анатолия Бунича, Порошенко использовал свои полномочия на посту президента для разрыва контактов на поставку угля из ЮАР и по требованию России способствовал подписанию контрактов на поставку угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

Расследование в отношении Порошенко проводится по статьям УК Украины «Финансирование терроризма», «Госизмена», а также «Создание террористической организации».

На прошлой неделе Порошенко покинул Украину, когда ему попытались вручить повестку в суд. «Европейская солидарность» сообщила, что политик «отбыл в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу».

Вскоре стало известно, что Порошенко прибыл в Стамбул, где встретился с Константинопольским патриархом Варфоломеем.

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