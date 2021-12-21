Захарова прокомментировала покупку Польшей американских подержанных БТР

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале назвала купленные Польшей американские подержанные бронеавтомобили «рухлядью».

«Варшава оптом купила у американцев 300 б/ушных БТР «Кугуар». Пан Блащак сообщил, что новинки секондхенда «... укрепят потенциал подразделений, размещенных в восточной Польше». Достойной армии — достойную технику», — написала она.

По словам госпожи Захаровой, «по Польше в сторону восточных рубежей идет колонна американской рухляди».

Ранее Захарова заявила, что несмотря на принципиальные разногласия, Россия готова к конструктивной работе с Западом.

Захарова напомнила, что на встрече замминистра МИД РФ Сергея Рябкова и помощника госсекретаря США Карен Донфрид российская сторона передала предложения по гарантиям безопасности. Она также отметила, что эти предложения станут началом важного диалога между странами. Представитель МИДа подчеркнула, что Россия готова к предметной работе по ключевым вопросам, волнующим как народы России и США, так и весь мир.

По ее словам, «это не риторика или попытка доказать правоту или их неправоту» России, а «конкретная работа» по ключевым вопросам, которые волнуют всю международную общественность.