В ДНР заявили, что возможная провокация Украины в Донбассе нацелена против России

Представитель милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что Украина может использовать химические вещества в Донбассе, чтобы спровоцировать Россию. Об этом он сообщил журналистам, передает «Интерфакс».

«Скорее всего, эта провокация будет проходить на территории подконтрольной Киеву, чтобы обвинить нас и в дальнейшем Россию в том, что они применяют запрещенные виды оружия», — сказал он.

По его словам, на такие меры Киев может пойти и для того, чтобы «привлечь внимание стран НАТО».

Ранее сообщалось, что Украина может отравить питьевую воду, которая поступает в республики Донбасса с подконтрольных Киеву территорий. Об этом заявил депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский.

По его словам, в ДНР знают о том, какие химические вещества сбрасываются в реку Северский Донец, которая является единственным источником воды в республике.

До этого министр обороны России Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии оборонного ведомства с участием президента России Владимира Путина заявил, что американские частные военные компании готовят провокацию химическими компонентами в Донецкой области.