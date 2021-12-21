Протестующие пытаются прорваться в парламент Абхазии

Ситуация у парламента Абхазии, где проходит митинг оппозиции, остается напряженной, митингующие предпринимают попытки прорваться в здание, сообщает «Апсныпресс».

Несколько молодых людей захватили один из автобусов, который власти использовали в качестве ограды комплекса правительственных зданий, и пытаются использовать его, чтобы прорваться в парламент.

Силовики пытаются вытеснить протестующих с площади.

Во время съемок на митинге оппозиции пострадала съемочная группа Абхазского телевидения.

Митинг начался в абхазской столице во вторник в 14:00. Делегация протестующих направилась на переговоры к президенту страны Аслану Бжания, но тот отказался выйти к людям и вести переговоры с одним из лидеров оппозиционеров, бывшим мэром Сухума Каном Кварчия.

Вместо этого к протестующим вышел советник главы государства по вопросам науки и культуры Нугзар Логуа. Он рассказал, что Бжания «не может нарушать им же самим принятое распоряжение о недопустимости проведения различных несанкционированных митингов в условиях действия ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса». При этом президент пообещал начать переговоры с оппозицией «через несколько дней, когда ситуация успокоится».

У здания парламента, по оценкам РИА «Новости», собрались около 500 человек. Экс-советник президента Абхазии Ахра Авидзба заявил «Газете.Ru», что в акции принимают участие около 4 тыс. человек.

Участники протестной акции недовольны работой органов исполнительной власти, обострившейся криминогенной ситуацией, состоянием дел в энергетике, экономике и других сферах.

В последние месяцы в Абхазии произошло несколько инцидентов со стрельбой, в том числе с участием депутатов местного парламента.

Из-за проблем с электричеством в стране были введены веерные отключения, накануне митинга стало известно, что власти страны договорились с Россией организовать переток электроэнергии. Уже после начала акции оппозиции было объявлено, что с 21 по 31 декабря веерные отключения в республике отменяются.