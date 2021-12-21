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В Госдепе рассказали о позиции США по «нормандскому формату»

В Госдепе исключили присоединение США к «нормандскому формату»

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Речь о присоединении США к «нормандскому формату» не идет, но Вашингтон будет его поддерживать. Об этом в ходе брифинга заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, ее слова передает РИА «Новости».

«Главной целью этого визита (в Киев, Москву и Брюссель на прошлой неделе) было сообщить, что США готовы содействовать реализации минских соглашений. В поддержку «нормандского процесса». То есть речь о присоединении США к «нормандскому процессу «не идет. Речь идет о поддержке Штатами текущего дипломатического процесса», — отметила Донфрид.

15 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы, чтобы США играли «главную, а не эпизодическую» роль в урегулировании ситуации в Донбассе. Он при этом отмечал, что «нормандский формат» работал бы надежнее и эффективнее, если бы это зависело только от украинской стороны.

До этого власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе заявили, что будут настаивать на подписании «содержательного документа», который поспособствует «прекращению обстрелов на практике, а не в декларациях».

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