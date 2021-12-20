В США признали, что Европа не станет защищать Украину

Странам Запада следует рассмотреть более дипломатичный подход для восстановления стабильной ситуации на Украине, так как союзники США в Европе не смогут гарантировать Киеву военную защиту. Об этом в статье для The National Interest написал обозреватель Рамон Маркс.

«У стран-членов по НАТО нет реальных военных возможностей для успешной защиты Украины. У Европы нет ни сил, ни желания идти по этому пути», — пояснил автор материала.

В своей статье Маркс предложил политикам в Европе вспомнить об успешных дипломатических проектах, направленных на создание нейтралитета в Финляндии и Австрии во времена холодной войны. По его мнению, подобный подход можно использовать для разрешения кризиса на Украине.

По мнению журналиста, Запад при этом должен напоминать России об экономических санкциях в случае проявления «агрессии в адрес Украины». При этом Маркс признает, что вероятность вступления Киева в НАТО должна быть исключена.

В течение последних нескольких недель в украинских и западных СМИ появляются сообщения о мнимой подготовке российского вторжения на Украину. В частности, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило: разведка США считает, что Россия якобы может готовить вторжение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений — со стороны Крыма, на материке и через Белоруссию. В России эти обвинения отвергают.