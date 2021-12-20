На Францию и Британию подали в суд за гибель 27 человек в Ла-Манше

Французская гуманитарная организация Utopia 56 подала в суд на морское управление Ла-Манша и Северного моря, Региональный оперативный центр наблюдения и спасения Гри-Нез в Па-де-Кале и британскую береговую охрану за неоказание помощи пассажирам лодки с мигрантами, перевернувшейся в ноябре в водах пролива. Об этом сообщает France24.

Представители организации заявили, что намерены провести расследование «для определения степени ответственности французских и британских спасательных служб в этой трагедии», отметив, что спасатели проигнорировали звонки с просьбами о помощи.

Двое выживших в крушении лодки сообщили курдским СМИ, что британцы говорили тонущим мигрантам, что те находятся во французских территориальных водах, а французские спасатели — что в британских. В результате 27 человек погибли, не дождавшись помощи. Среди них семь женщин, подросток и семилетняя девочка.

Ранее представители Франции и Великобритании обвинили друг друга в гибели 27 мигрантов в проливе Ла-Манш, которые пытались доплыть до Великобритании. По мнению Лондона, Париж не справляется с охраной своего берега, Британия хочет отправить на континент собственные патрули.