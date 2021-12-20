В Берлине прокомментировали решение РФ выслать двух немецких дипломатов

МИД ФРГ считает, что решение российских властей выслать двух германских дипломатов нельзя назвать обоснованным. Заявление ведомства цитирует РИА «Новости».

В Берлине уточнили, что жест МИД РФ не стал неожиданностью, однако «он абсолютно не обоснован».

В германском МИД напомнили, что решение о высылке российских дипломатов было принято на основе решения суда Германии. Там уточнили, что правительство ФРГ все еще стремится к сотрудничеству с Россией.

«Федеральное правительство стремится к диалогу с Российской Федерацией на основе международного права и взаимного уважения. Сегодняшнее решение МИД РФ вновь обременяет эти отношения», — следует из заявления внешнеполитического ведомства.

Накануне стало известно, что Россия высылает двух немецких дипломатов в качестве ответа на «недружественное решение правительства ФРГ».

Ранее Германия объявила персонами нон грата двух российских дипломатов посольства РФ в Берлине после приговора по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.