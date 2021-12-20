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Супруга Макрона подаст жалобу на распространителей слухов о том, что она трансгендер

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Супруга президента Франции Брижит Макрон намерена подать жалобу на тех, кто распространяет слухи о том, что она якобы родилась мужчиной и сменила пол. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники в окружении жены французского президента.

Слухи о трансгендерности первой леди страны стали активно распространяться в социальных сетях с подачи ультраправых политических сил Франции. В них утверждается, что супруга Макрона родилась мужчиной и сделала операцию по смене пола. Брижит Макрон якобы была рождена с именем Жан-Мишель Тронье.

Впервые эта информация появилась в журнале Faits & Documents, который известен тем, что публикует конспирологические теории.

В ноябре французский президент Эммануэль Макрон незаметно для всех изменил оттенок синего цвета на флаге страны.

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